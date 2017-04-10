Экспертный совет «Тотального диктанта», который прошел 8 апреля, проверил написанные работы. Выяснилось, что наибольшее количество ошибок было сделано участниками в двух словах одного предложения, передает РИА «Новости».

«Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — „стерлядь“ и „коньяк“. Так вот, я думаю, что в слове „коньяк“ допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. Слова „стерлядь“ столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить», — сказала председатель совета Наталья Кошкарева.

Предложение, в котором встретились самые трудные слова диктанта, выглядит так: «В моем детстве в Каме еще водилась стерлядь. В старину ее отправляли в Петербург к царскому столу, а чтобы не испортилась в пути, под жабры клали смоченную в коньяке вату». Автор текста — Леонид Юзефович.