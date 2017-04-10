В здание на Малой Бронной, 22, вернется историческая аптека, проработавшая на этом месте более 100 лет — с 1914 по 2015 год. Об этом сообщается на странице обновленной аптеки в Facebook.

Место получило название Mapteka. «Здесь будет все — от лекарств первой необходимости до редких косметических брендов, которые можно будет найти только здесь, от витаминов до пиявок, от ковров для йоги до детских подгузников», — сказано в сообщении.

В 2012 году местные жители на собственные средства отреставрировали старинную вывеску аптеки, датированную 20-ми годами прошлого века, однако в 2015 году собственник решил открыть на месте аптеки ресторан. Местные жители и краеведы решение собственника не поддержали, и в 2016 году новый арендатор объявил о восстановлении аптеки на историческом месте.