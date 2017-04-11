Миллиардер Алишер Усманов пообещал подать в суд на Алексея Навального в связи с публикацией расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно расследованию ФБК, фонд «Соцгоспроект», связанный с однокурсником Медведева, получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», — заявил Усманов.

По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку тот ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год.

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об «огромной, многоуровневой коррупционной схеме» премьер-министра России Дмитрия Медведева. В материале рассказывается об особняках, яхтах, квартирах, агрокомплексах и винодельнях в России и за рубежом.