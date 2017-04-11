Жительниц Сочи Анник Кесян и Марину Джанджгаву, осужденных за SMS о российской военной технике, отправили в московское СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил их адвокат Иван Павлов на своей странице в Facebook.

«Нашлись мои подзащитные, которых внезапно этапировали из колоний в Мордовии и Вологде. Обеих в считанные дни доставили в Москву и разместили в гостеприимном СИЗО „Лефортово“», — написал Павлов. Он считает, что судьба осужденных «решается на самом высоком уровне, и я надеюсь на скорейшее их освобождение».

«В колонии (ИК-1, Вологодской области) остается еще одна узница, наказанная за такую же СМС. Инга Тутисани 1970 года рождения, которую в 2014 году тот же Краснодарский краевой суд приговорил к 6 годам. Не забудьте про нее», — обратился адвокат к властям.

Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье о госизмене. Незадолго до конфликта в Южной Осетии они отправили в Грузию SMS о российской военной технике, которую видели на железной дороге. Марину Джанджгава осудили на 12 лет лишения свободы в 2013 году, Анник Кесян — в 2015 году на восемь. О деле Анник Кесян рассказала Оксана Севастиди, которая также была осуждена за SMS о российской военной технике. После того, как ее дело получило большой резонанс, она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным.