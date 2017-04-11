На заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин назвал среднюю продолжительность жизни москвичей в 2016 году, сообщает РИА «Новости».

77 лет составила

средняя продолжительность

жизни москвичей в 2016 году

«Это хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам», — заявил Собянин.

Такой же показатель был зафиксирован в 2015 году, а в 2014 году продолжительность жизни в городе составляла 76,7 года. Средняя продолжительность жизни в России — 71,2 года.