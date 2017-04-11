Средняя продолжительность жизни в Москве
На заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин назвал среднюю продолжительность жизни москвичей в 2016 году, сообщает РИА «Новости».
77
лет составила
средняя продолжительность
жизни москвичей в 2016 году
«Это хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам», — заявил Собянин.
Такой же показатель был зафиксирован в 2015 году, а в 2014 году продолжительность жизни в городе составляла 76,7 года. Средняя продолжительность жизни в России — 71,2 года.
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