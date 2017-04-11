Музей космонавтики в преддверии 12 апреля выпустил альбом «Первый космический». Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

В сообщении говорится, что альбом «Первый космический» — это летопись достижений: от первого искусственного спутника Земли и первого человека в космосе до первого в мире космобота — Спотти, разработанного социальной сетью «ВКонтакте».

Также в альбом попали треки, ставшие аудиосопровождением к настоящим космическим аппаратам: спутникам, космическим кораблям, луноходам, орбитальным станциям, а также ракетным двигателям.

В пресс-службе уточнили, что альбом можно получить бесплатно, он доступен в магазинах App Store и Google Play.