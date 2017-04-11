Министр образования и науки России Ольга Васильева предложила в несколько раз сократить количество мест в аспирантуре. Об этом сообщает ТАСС.

Аспирантура должна стать приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей. И это должно быть не поток 25 человек, должно быть два-три аспиранта на кафедре Ольва Васильева, министр образования и науки России

Васильева также отметила, что нужно вернуться к системе, когда защита докторской диссертации была «событием всей жизни». При этом министр добавила, что право перераспределять бюджетные места в аспирантуре по специальностям получат ректоры вузов.

На данный момент Минобрнауки уже выделило 15 тысяч бюджетных мест для аспирантов на 2016/2017 учебный год.

Ранее Васильева уже анонсировала реформу аспирантуры. Она заявляла, что в Минобрнауки недовольны тем, что только треть аспирантов защищает диссертации.