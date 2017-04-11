Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев вынесли на рассмотрение ведомства законопроект, который даст полицейским право применять огнестрельное оружие наравне с сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас по закону полицейские не могут стрелять при значительном скоплении людей, если в результате таких действий могут пострадать случайные прохожие.

Депутаты предлагают дополнить эту норму словами — «за исключением применения огнестрельного оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти».

Если закон примут, то полицейские получат полномочия сотрудников ФСБ и Росгвардии. Они зафиксированы в принятых в конце 2015 года поправках в закон о ФСБ и в пакете законопроектов о создании Росгвардии.