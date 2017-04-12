Житель Зеленограда Михаил Дель, из семьи которого в январе 2017 года изъяли 10 приемных детей, опроверг информацию о задержании его жены Светланы по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию. Его слова передает «РБК».

Он также заявил, что у его жены не брали подписку о невыезде. «Светлану не задерживали, ей не предъявляли обвинения и, соответственно, подписку с нее не брали», — сообщил Дель.

В начале января органы социальной защиты забрали десять приемных детей из семьи Михаила и Светланы Дель, которые проживают в Зеленограде. Супруги заявили, что им не предъявили документов в связи с изъятием детей. Департамент социальной защиты Москвы утверждал, что решение об изъятии детей было принято после обнаружения сотрудником детского сада у одного ребенка следов избиения.

Психологи, которые общались с изъятыми детьми, рассказали, что те жаловались на приемного отца, который поднимал на них руку. Следственный комитет завел в отношении Михаила Деля уголовное дело по статье «Побои» (116 УК РФ). Другое дело завели на сотрудников органов опеки, которых подозревают в халатности.