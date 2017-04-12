Россияне, вступившие в террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную на территории России, могут остаться без гражданства, заявил президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир 24».

«В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — сказал Путин.

«Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — добавил он.