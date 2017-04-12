Норвежский суд арестовал по подозрению в подготовке теракта в Осло 17-летнего россиянина Ису Б. (фамилия несовершеннолетнего подозреваемого скрыта по требованию закона. — Прим. ред.). Имя задержанного приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По информации издания, задержанный вырос в семье выходцев из Ингушетии. В 2010 году он вместе с семьей прибыл в Норвегию и подал заявление на получение статуса беженца. Источник «Коммерсанта» в норвежской кавказской диаспоре пояснил, что отец молодого человека заболел, а в Норвегии он мог бы получить квалифицированную помощь.

Семья некоторое время жила в приграничном Вадсе, где находится большая русскоязычная община, после чего вернулась в Россию. Иса остался в Норвегии по неизвестным причинам.

Управление МВД по Ингушетии отказалось комментировать личность задержанного, заметив, что ведомству про семью молодого человека «ничего не известно». Запросов от норвежской стороны российские правоохранительные органы также не получали.

Около одной из станций метро в Осло в ночь 9 апреля полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. О задержании россиянина за подготовку теракта в Осло стало известно днем 9 апреля. При себе у молодого человека была коробка, в которой следователи нашли взрывное устройство небольшой мощности.