«Левада-центр» выяснил, сколько россиян избегают контактов с властью и не хотят участвовать в политике. Результаты исследования приводят «Ведомости».

61 % опрошенных избегают вступать в контакт

с властями

Еще 25 % опрошенных «во всем зависят от власти», а каждый десятый (9 %), по их словам, не только контактируют с властью, но и добиваются от нее того, что нужно.

По данным социологов, интерес россиян к участию в политике снизился за последние два года: в настоящее время лишь 16 % опрошенных готовы к более активному участию в политической жизни, в 2015 году их было 23 %.

Большинство россиян (80 %) не готовы активнее участвовать в политике. При этом люди, которые не хотят более активно участвовать в политике, считают, что «политика — не для рядовых граждан, политикой занимаются власти» (30 %). Другие ссылаются на то, что ничего не понимают в политике (26 %) или слишком заняты повседневными делами (25 %). Остальные полагают, что «все равно ничего изменить нельзя» (23 %), и называют политику «грязным делом» (15 %).

Опрос «Левада-центра» был проведен с 31 марта по 3 апреля среди 1 600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России.