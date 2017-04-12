Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы запустил онлайн-квесты для мигрантов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента Виталия Сучкова.

Квест доступен на сайте памятки, которая вышла в январе 2017 года.

«Мы уже запустили сайт методички. Переход на этот ресурс можно осуществить прямо с главной страницы сайта департамента. Там действительно можно пройти квест и проверить себя на знание всех необходимых шагов, которые должен предпринять мигрант, приехавший в Москву с той или иной целью, оставаясь при этом в рамках правового поля», — сказал Сучков.

Сучков также надеется, что проект будет востребован среди мигрантов и позволит сократить количество нелегалов, а также усилить безопасность горожан.