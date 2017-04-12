С 12:00 до 19:00 в среду, 12 апреля, в Москве и ТиНАО объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше. В связи с этим автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам — сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

В МЧС уточняют, что в некоторых районах Москвы к сильным порывам ветра также добавится дождь, мокрый снег, град и гроза. Возможно подтопление отдельных территорий и повреждение зданий и не оборудованных громоотводом объектов молнией.

12 апреля в Москве резко похолодало. Утром жители столицы застали сильный ливень и снег. При этом накануне, 11 апреля, синоптики зафиксировали самый теплый день с начала 2017 года — воздух прогрелся почти до 20 градусов. Вечером в столице также объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.