Онлайн-издание «Медиазона» повторно подало иск к российскому министерству иностранных дел из-за отказа предоставить информацию. Об этом «РБК» рассказал юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, который готовил иск.

По информации издания, новое заявление почти полностью дублирует предыдущий иск. Отличие заключается в том, что новый иск подан в рамках гражданского судопроизводства, а не административного. Также в нем указано, что это заявление не «об оспаривании незаконного бездействия», а «о возложении обязанности предоставить информацию».

Гайнутдинов добавил, что отказ рассмотреть первый иск будет обжалован.

Онлайн-издание «Медиазона» обратилось в Пресненский суд Москвы 7 апреля. Причиной стал отказ МИД России предоставить СМИ информацию о встречах посла России в США Сергея Кисляка. Издание интересовали встречи Кисляка с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост генерального прокурора США, а также с советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Также журналисты запрашивали данные о контактах бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с россиянами.

11 апреля СМИ стало известно, что суд отказался принять иск «Медиазоны» к министерству иностранных дел.