Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что одной из основных проблем в деятельности столичных следственных изоляторов остается их значительное переполнение. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По состоянию на 1 января 2017 года, величина перелимита в СИЗО составляла 22,8 %, перелимит на 1 июля 2016 года — 34 %, на 1 января 2016 года — 30,3 %», —рассказала она.

По словам Потяевой, сейчас правоохранительными органами принимаются меры, направленные на сокращение сроков содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Также органы пытаются выбирать альтернативные заключению под стражу меры пресечения.