ГородЧто строят на месте хрущевок в Москве
The Village показывает, как крупные девелоперы реконструируют советские кварталы
Пока москвичи дискутируют о новой волне сноса хрущевок, в столице наконец-то заканчивается аналогичная программа, начатая еще в 1999 году. The Village посмотрел, какой опыт реновации кварталов имеется у московских девелоперов и что сейчас строят на месте пятиэтажек.
Wellton Park
75-й квартал Хорошёво-Мнёвников
метро «Октябрьское Поле»
Застройщик: «КРОСТ»
Недвижимость:
3 343 квартиры
Цена квадратного метра:
Снесено:
36 хрущевок, остался 1 дом
Год сдачи:
2018 год (последний утвержденный корпус)
Девелопер называет квартал Wellton Park крупнейшим проектом комплексной реконструкции в Европе. На месте 36 ветхих пятиэтажек компания возводит 11 нетиповых зданий. Если все дома будут заселены, то общая численность квартала составит 8 тысяч человек. К созданию мастер-плана первого дома концерн привлек архитектора Рема Колхаса и его бюро OMA. Их задачей было разработать принципы сочетания архитектуры разного масштаба и сетей коммуникаций и расширить подземное пространство.
Компания заявляет, что ей удалось реализовать концепцию «город в городе». В квартале есть спортивно-образовательный кластер, в который входят школа с углубленным изучением китайского языка, детская художественная школа и детский сад на 220 мест. Ядром кластера должна стать Хорошевская гимназия — новый корпус Хорошевской прогимназии Яны Греф, жены главы Сбербанка Германа Грефа. Подземный паркинг предусмотрен под каждым домом. Также проект застройщика включает спортивную инфраструктуру — велодорожки, зоны для фитнеса на открытом воздухе и теннисные корты.
Union Park
82-й квартал Хорошёво-Мнёвников
метро «Полежаевская»
Застройщик: «КРОСТ»
Недвижимость:
1 650 квартир
Цена квадратного метра: 175 000–300 000 рублей
Снесено: 7 хрущевок, осталось 43 дома
Год сдачи: 2017 год (последний утвержденный корпус)
В районе квартала Union Park построено всего четыре дома, в очереди на снос стоят еще 43 пятиэтажки. «КРОСТ» до сих пор утверждает проекты новых зданий и разрабатывает внутреннюю инфраструктуру.
По задумке районным центром притяжения должен стать торговый комплекс Union Centre с ресторанами, туристическими агентствами и салонами красоты. Как и в квартале Wellton Park, девелоперы обещают сформировать здесь образовательный кластер. В 2013 году на территории Union Park открылась Хорошевская прогимназия «Хорошкола», учредителем которой выступила Яна Греф. Проект застройки также включает детский сад на 150 мест и начальную школу на 100 мест. Для занятий спортом в Union Park построен теннисный корт и площадки с уличными тренажерами.
Большую часть территории в квартале занимают парковые пространства. Сами ландшафтные дизайнеры утверждают, что создали аналог Версальского парка. В зонах отдыха установлены фонтаны, беседки, классические скульптуры и другие малые архитектурные формы.
ЖК «Ярцевская, 24»
Кунцево
метро «Молодежная»
Застройщик: «ПИК»
Недвижимость: 690 квартир
Цена квадратного метра: 182 600–220 000 рублей
Снесено: 3 хрущевки
Год сдачи: 2017 год
Комплекс «Ярцевская, 24» включает пять корпусов переменной этажности и отдельную 25-этажную башню. Фасады зданий отделаны цветной керамической плиткой. Подъезды расположены на одном уровне с землей — без ступенек и пандусов, отмечают в «ПИК». Первые этажи комплекса будут сдаваться в аренду гастрономам, салонам красоты и кафе. Двор позиционируют как место для отдыха со скамейками и детской площадкой; наземную парковку разместят снаружи двора.
Через Кунцево проходит множество транспортных маршрутов и магистралей. Кроме того, совсем рядом с кварталом находятся Ледовый дворец «Крылатское» и Олимпийская кольцевая велотрасса. Зимой работает горнолыжная секция и склон с подъемниками.
Vander Park
Рублёвское шоссе, 101–105
метро «Молодежная»
Застройщик: «ПИК»
Недвижимость: 916 квартир
Цена квадратного метра: 188 600–247 428 рублей
Снесено: 4 хрущевки
Год сдачи: 2018 год
В квартале на Рублёвском шоссе «ПИК» планирует возвести восемь корпусов высотой от четырех до 26 этажей. Согласно описанию застройщика, здания будут иметь разную геометрическую форму и большие прямоугольные окна. Внутренний двор огорожен и свободен от машин — для них здесь построен подземный двухуровневый паркинг.
На территории Vander Park разместят фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и сауной, детский клуб, булочную, магазин свежих цветов, супермаркет, аптеку, парикмахерскую, многопрофильный медицинский центр, банк, пункт химчистки.
Поблизости есть несколько школ и детских садов, а также крупные спортивные объекты — Гребной канал, Ледовый дворец, Олимпийский велотрек. Привлекательности району добавляют горнолыжная школа, конноспортивный центр и гольф-клуб.
«Квартал 38А»
Обручевский район
метро «Калужская»
Застройщик: «Ремстройтрест»
Недвижимость: более 1 500 квартир
Цена квадратного метра: 222 900–439 800 pублей
Снесено: 22 хрущевки
Год сдачи: 2019 год (последний утвержденный корпус)
Согласно проекту «Ремстройтреста», в квартале 38А на месте 22 хрущевок серии K-7 построят 13 домов, из них 9 — жилые многоэтажки высотой от шести до 22 этажей. Здания делают из монолитного бетона, облицованного кирпичом. Также здесь запланировано строительство двух детских садов, школы и подземного паркинга вместимостью 1 258 машин.
ЖК «Квартал 38А» находится на пересечении улицы Обручева с Ленинским проспектом, но обе транспортные магистрали загружены уже сейчас. Из-за плотной застройки нагрузка на ближайшую социальную инфраструктуру сильно возрастает. В 2019 году здесь планируется открыть станцию Третьего пересадочного контура Московского метрополитена «Улица Новаторов». В пешей доступности — два крупных городских парка: Тропарёвский и Воронцовский.
ФОТОГРАФИИ: обложка, 3, 4 – группа компаний «ПИК», 1, 2 – Концерн «КРОСТ», 5 – Компания «Ремстройтрест»
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