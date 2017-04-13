Девелопер называет квартал Wellton Park крупнейшим проектом комплексной реконструкции в Европе. На месте 36 ветхих пятиэтажек компания возводит 11 нетиповых зданий. Если все дома будут заселены, то общая численность квартала составит 8 тысяч человек. К созданию мастер-плана первого дома концерн привлек архитектора Рема Колхаса и его бюро OMA. Их задачей было разработать принципы сочетания архитектуры разного масштаба и сетей коммуникаций и расширить подземное пространство.

Компания заявляет, что ей удалось реализовать концепцию «город в городе». В квартале есть спортивно-образовательный кластер, в который входят школа с углубленным изучением китайского языка, детская художественная школа и детский сад на 220 мест. Ядром кластера должна стать Хорошевская гимназия — новый корпус Хорошевской прогимназии Яны Греф, жены главы Сбербанка Германа Грефа. Подземный паркинг предусмотрен под каждым домом. Также проект застройщика включает спортивную инфраструктуру — велодорожки, зоны для фитнеса на открытом воздухе и теннисные корты.