Казачьи кибердружины будут бороться с экстремистам, которые в социальных сетях вербуют молодежь в террористические организации. Об этом сообщает иформагентство «Москва» со ссылкой на ректора Первого казачьего университета, члена Совета при президенте России по делам казачества Валентину Иванову.

По словам Ивановой, особую опасность представляют группы профессиональных психологов из разных стран мира, которые работают на экстремистские организации. «Они объединяются, и эта сеть становится масштабной. Они действуют через подставные профили в социальных сетях, и, пользуясь слабостью детской подростковой психики, они способны склонить школьника, студента к участию в работе экстремистской организации», — сказал чиновница.

Иванова добавила, что важнейшая задача состоит в противодействии экстремизму. «Именно мы, казаки, должны провести эту работу и сделать все во благо нашего отечества. И это направление, на наш взгляд, может стать основой будущей доктрины национальной безопасности России. Развитие казачьих кибердружин способно сделать их грозным оружием в борьбе с киберпреступностью», — заключила ректор.

Ранее член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Виталий Пашин заявил, что нужно расширить полномочия спецслужб и подготовить для них агентурную сеть из студентов вузов. По его словам, это поможет выявлять в социальных сетях террористов и пресекать их деятельность.