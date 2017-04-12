Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил о внесении в закон «Об ответственном обращении с животными» запрета на деятельность передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Об этом пишет информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Панов напомнил, что люди, которые организуют передвижные зоопарки, цирки и дельфинарии, должны понимать свою ответственность. Однако, по мнению депутата, часто они «думают лишь о материальной выгоде и забывают, что должны гуманно относиться к животным, которых содержат».

«На данный момент в законодательстве не прописана норма, которая регламентирует деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Поэтому очень сложно обеспечить необходимые условия для животных, а в случаях с дельфинариями — фактически невозможно. Поэтому считаю, что необходимо ввести запрет как минимум на передвижные дельфинарии», — заявил чиновник.

Панов также рассказал о возможном запрете контактных зоопарков, потому что «животные там находятся в постоянном стрессе».

Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными» в первом чтении еще в 2011 году. Документ предусматривает добровольную регистрацию домашних животных, за исключением собак потенциально опасных пород. Также в законопроекте прописаны обязанности владельцев животных по обращению с ними и определен перечень животных-компаньонов, которых можно содержать в домашних условиях.

Окончательно закон должен быть принят в осеннюю сессию Госдумы.