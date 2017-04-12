Подмосковных дачников собираются обязать привести заборы в садовых некоммерческих товариществах в соответствие с нормами, прописанными в законе о благоустройстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя председателя Московской областной думы Никиту Чаплина.

По словам чиновника, союз дачников Подмосковья проводит 2017 год под эгидой борьбы с мусором. «Мы хотим, чтобы все СНТ заключили договоры на вывоз мусора, однако 2018 год станет годом борьбы с высокими заборами».

«Общее правило — забор не более двух метров, но если договорился с соседями, то можно поставить три метра, но выше уже нельзя», — заключил зампред.

При этом Чаплин отметил, что в 2017 году штрафовать нарушителей не будут.