Минкульт хочет лишить финансирования авторов непопулярных фильмов
Министерство культуры хочет ввести новые критерии эффективности для кинокомпаний, которые получают средства из государственного Фонда кино. Об этом пишет газета «Ведомости».
Поправки планируется внести в ежегодное соглашение с Фондом кино, на основании которого он получает средства из госбюджета.
По словам собеседников газеты, в Минкульте считают, что на каждые 100 рублей госфинансирования должен приходиться как минимум один зритель. Если же этот показатель не соблюдается, то компанию исключают из списка лидеров отрасли и отбирают право на финансирование ее проектов из бюджета в приоритетном порядке.
При этом председатель Минкультуры рассказал «Ведомостям», что показатель 100 рублей за зрителя будут проверять не по каждому фильму, а совокупно по тем проектам каждой компании, которые вышли в прокат за последние три года.
В свою очередь, большинство продюсеров, которые беседовали с изданием, сказали, что показатель 100 рублей за зрителя — крайне рискованная затея. «Министерство культуры просто взяло эту красивую цифру с потолка, а отвечать придется нам», — заявили несколько собеседников издания.
Кроме того, новые поправки в соглашение с Фондом кино предусматривают ограничение бюджетного финансирования одного фильма суммой в 400 миллионов рублей. При этом сроки производства лент, которые получили поддержку Фонда кино, не должны превышать три года. В ведомстве также настаивают на том, чтобы фонд не финансировал фильмы, если его эксперты прогнозируют сборы менее 250 миллионов рублей.
Также Минкульт планирует получить право вето на решения о выделении средств из Фонда кино. По словам министра культуры Владимира Мединского, поправки призваны исключить повторение ситуации с фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». По мнению Мединского, «Левиафан», который финасировался из госбюджета, сознательно порочит страну.
«Мы считаем, что кинокомпании-лидеры могут эффективнее тратить государственные деньги. Нам важнее всего, чтобы профинансированное из бюджета кино посмотрели максимум зрителей», — заключили в Минкульте.
В 2016 году Фонд кино выделил на производство фильмов 4,2 миллиарда рублей. На поддержку фонда могут рассчитывать кинокомпании — лидеры рынка. Статус лидера производители кинопродукции должны подтверждать раз в пять лет. Сейчас в список лидеров отрасли входят 10 кинокомпаний.
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