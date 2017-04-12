Министерство культуры хочет ввести новые критерии эффективности для кинокомпаний, которые получают средства из государственного Фонда кино. Об этом пишет газета «Ведомости».

Поправки планируется внести в ежегодное соглашение с Фондом кино, на основании которого он получает средства из госбюджета.

По словам собеседников газеты, в Минкульте считают, что на каждые 100 рублей госфинансирования должен приходиться как минимум один зритель. Если же этот показатель не соблюдается, то компанию исключают из списка лидеров отрасли и отбирают право на финансирование ее проектов из бюджета в приоритетном порядке.

При этом председатель Минкультуры рассказал «Ведомостям», что показатель 100 рублей за зрителя будут проверять не по каждому фильму, а совокупно по тем проектам каждой компании, которые вышли в прокат за последние три года.

В свою очередь, большинство продюсеров, которые беседовали с изданием, сказали, что показатель 100 рублей за зрителя — крайне рискованная затея. «Министерство культуры просто взяло эту красивую цифру с потолка, а отвечать придется нам», — заявили несколько собеседников издания.

Кроме того, новые поправки в соглашение с Фондом кино предусматривают ограничение бюджетного финансирования одного фильма суммой в 400 миллионов рублей. При этом сроки производства лент, которые получили поддержку Фонда кино, не должны превышать три года. В ведомстве также настаивают на том, чтобы фонд не финансировал фильмы, если его эксперты прогнозируют сборы менее 250 миллионов рублей.

Также Минкульт планирует получить право вето на решения о выделении средств из Фонда кино. По словам министра культуры Владимира Мединского, поправки призваны исключить повторение ситуации с фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». По мнению Мединского, «Левиафан», который финасировался из госбюджета, сознательно порочит страну.

«Мы считаем, что кинокомпании-лидеры могут эффективнее тратить государственные деньги. Нам важнее всего, чтобы профинансированное из бюджета кино посмотрели максимум зрителей», — заключили в Минкульте.

В 2016 году Фонд кино выделил на производство фильмов 4,2 миллиарда рублей. На поддержку фонда могут рассчитывать кинокомпании — лидеры рынка. Статус лидера производители кинопродукции должны подтверждать раз в пять лет. Сейчас в список лидеров отрасли входят 10 кинокомпаний.