В Госдуме обсуждают поправки в закон «О выборах президента», которые меняют некоторые правила проведения голосования. Об этом сообщают «Известия».

Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков — пояснили, что изменения направлены на либерализацию законодательства, будут «работать на добросовестного избирателя», и допустили введение уголовного наказания за так называемые карусели на выборах.

Самое важное новшество — отмена открепительных удостоверений. Голосовать можно будет на любом участке, просто подав заявление на месте. Наблюдателей также не будут «привязывать» к участкам, где они работают.

Авторы закона также предложили увеличить количество участков для голосования «для создания максимальных удобств для избирателей». Сейчас участки выбирают так, чтобы в их границах жили не более трех тысяч избирателей. Этот лимит предложено сократить вдвое. При этом из закона убрали требование формировать участки заново каждые пять лет — их границы будут менять только по необходимости.

Далее, в законе будет закреплено, что мелкие ошибки избирателей (к примеру, в наименовании субъекта РФ или населенного пункта) не будут причиной для признания подписного листа недействительным.

Сами выборы президента в 2018 году предложили перенести 18 марта — в годовщину подписания договора о принятии Крыма в состав России. Они должны пройти во второе воскресенье марта — 11-го числа, но теперь в закон добавили уточнение: раз на эту неделю также выпадает праздничный день 8 марта, то голосование переносят на следующее воскресенье.

«Чем либеральнее система регистрации, тем, конечно, лучше. Это можно только приветствовать. Вообще, если посмотреть на большинство норм этого проекта, они абсолютно разумны, полезны. Я думаю, что общая философия законопроекта проста — никакой реальной угрозы фавориту выборов нет. Поэтому все, что придает выборам скандальность, что снижает доверие, мешает», — прокомментировал «Медузе» политолог Александр Кынев.