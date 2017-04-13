Бизнесмен Алишер Усманов, как и обещал, подал в суд на оппозиционера Алексея Навального. Иск поступил в Люблинский суд Москвы 12 апреля, сообщает РИА «Новости».

На сайте суда указано, что заявление уже зарегистрировано. Другие подробности пока не приводятся. Усманов также не делал официального заявления по этому поводу.

В ФБК в ответ заявили, что «будут рады» встретиться с юристами миллиардера в суде.

Однако опрошенные РИА адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.

Ранее Усманов пообещал подать в суд на Навального в связи с публикацией скандального расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам бизнесмена, у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку тот ведет свои дела «прозрачно и законно», а его расходы на благотворительность превышают 100 миллионов долларов в год. Миллиардер рассказал, что передал упоминавшийся в расследовании особняк на Рублевке в обмен на принадлежавшую фонду однокурсника Медведева «Соцгоспроект» землю рядом с другим своим участком.