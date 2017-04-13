Из заброшенного строительного котлована и археологических раскопок на Хохловской площади на Покровском бульваре в центре столицы сделают амфитеатр. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Городские власти планируют разделить Хохловскую площадь на два яруса. Верхний построят на одном уровне с Покровским бульваром. Там обустроят прогулочную зону, места под летние кафе и веранды.

На месте же строительного котлована возведут второй ярус амфитеатра. В его центре будет находиться площадка с участком древней стены Белого города. Использовать это пространство хотят как сцену для проведения мероприятий под открытым небом.

Рендер с сайта мэрии Москвы

Кроме того, для спуска от площади к стене Белого города полукругом построят ступени амфитеатра. Нижний и верхний ярусы покроют терравеем (это материал из песка, стекла, каменной крошки и вяжущей эпоксидной смолы).

Во время благоустройства Хохловской площади с участком стены Белого города будут работать реставраторы. Они очистят памятник от пыли, покроют свежим слоем извести, укрепят. Потом этот участок Белого города «законсервируют» — покроют специальным защитным составом от воздействия солнца, ветра, осадков и перепадов температур.

Хохловская площадь и соседний Хохловский переулок появились в XVII веке. Сейчас площадь является частью Бульварного кольца, ее длина — 90 метров, а ширина — 45 метров. Движения транспорта по ней нет, она полностью пешеходная. На данный момент площадь перекрыта, попасть на нее нельзя.

Стена Белого города — это крепостное укрепление с башнями, датируется XVI веком.

Около десяти лет назад археологи обнаружили фрагмент стены Белого города в одном из строительных котлованов на Покровском бульваре. Тогда работы решили прекратить, а археологические раскопки — продолжить. В 2017 году Хохловская площадь вошла в программу по благоустройству «Моя улица».