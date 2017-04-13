Международная ассоциация независимых исследовательских агентств WIN/Gallup International провела глобальный опрос в 68 странах мира, в том числе в России, о религиозной самоиндентификации респондентов. Данные российского опроса приводит исследовательский холдинг «Ромир».

61 % Россиян считают себя

религиозными людьми

Еще 23 % респондентов отнесли себя к нерелигиозным людям, а 7 % опрошенных назвали себя атеистами.

Данные аналогичного исследования в 2012 году указывали на 55 % верующих в России. Таким образом, за пять лет число россиян, относящих себя к религиозным, увеличилось на шесть процентных пунктов.

В нынешнем опросе Россия показала результаты, близкие к общемировым. «Жители условно более бедных стран являются более религиозными, тогда как в развитых и богатых странах число верующих значительно ниже. Россияне, как это нередко случалось ранее, опять показали себя среднестатистическими землянами и в вопросе религиозности тоже», — прокомментировал результаты исследования вице-президент WIN/Gallup International Андрей Милехин.

Страной с наибольшей долей религиозных граждан (98 %) оказался Таиланд. В противоположном конце рейтинга традиционно находится Китай, в котором более двух третей респондентов (67 %) считают себя атеистами, что вдвое больше, чем в любой другой стране.