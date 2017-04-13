Некоммерческая организация «Роскачество» объявила о планах по созданию рейтинга российских регионов по качеству товаров. Об этом со ссылкой на руководителя «Роскачества» Максима Протасова сообщает информагентство «Москва».

«С коллегами из правительства мы обсуждаем создание рейтинга регионов с точки зрения работы с качеством. Мы уже видим лидеров — это Москва, Татарстан, Белгородская область. Это может создать конкуренцию по качеству между регионами», — заявил Протасов.

Он отметил, что организация заключила более 15 договоров о взаимодействии с регионами.