В субботу, 22 апреля, в Москве закроется клуб «Дич». Об этом сообщается на странице вечеринки, посвященной закрытию заведения.

«Решение взвешено и было принято именно командой „Дича“ — мы уходим на пике, уходим осваивать новые земли! Примерно через месяц мы реформируем страницы в соцсетях, и там вы сможете узнать, где и когда мы откроем новое место, но это уже будет совсем другая история», — говорится в сообщении.

Вечеринка по поводу закрытия клуба пройдет в три этапа — в воскресенье, 16 апреля, в пятницу, 21 апреля, и в субботу, 22 апреля. 16 апреля в клубе выступят Павел Додонов, Analog Sound и Ninja Glam. Концерт начнется в 20:00, стоимость билетов — от 200 до 300 рублей. Другие участники будут объявлены позже.

Арт-директор клуба Расел Рахман заявил The Village, что «пока ясно только, почему закрываемся — потому что у нас все хорошо и мы хотим нового опыта и роста». Он не стал раскрывать подробности о новом заведении, которым собирается заняться команда клуба.

«Дич» открылся на месте клуба «Культ» на Яузской, 5 в июне 2014 года. Изначально это была совместная площадка кофейного кооператива «Черный», проекта Ypsilon и магазина виниловых пластинок Dig. Первые буквы названий трех проектов и составили название клуба. Затем Ypsilon переехал в отдельное помещение на улице Правды, а кооператив «Черный» — сначала на Маросейку, а потом — на Покровку.

Dig объявил о поиске нового места за две недели до появления информации о закрытии клуба.