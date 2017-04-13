Депутат Госдумы Константин Затулин предложил упростить получение политического убежища в России. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Сейчас правила предоставления Россией политического убежища прописаны в указе президента. При этом действие документа не распространяется на лиц, прибывающих из стран, с которыми у России есть соглашение о безвизовом пересечении границ, а также на граждан из государств «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека».

Затулин предлагает отменить эти ограничения, так как они не соответствуют «реалиям настоящего времени». По его словам, принятие законопроекта позволило бы решить проблему, например, с предоставлением убежища украинцам.

Новые нормы планируется прописать в федеральном законе «О беженцах».