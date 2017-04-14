Глава некоммерческого фонда «Дар» Илья Елисеев намерен подать в суд на оппозиционера Алексея Навального, обвинившего его в соучастии в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о „Даре“ и его компаниях», — заявил Елисеев.

В расследовании ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева Елисеев, который был однокурсником премьер-министра, назван фактически главным действующим лицом коррупционной схемы. Однако руководитель фонда подчеркивает, что не имеет никаких рабочих отношений с главой правительства. «Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его „банкиром“, „завхозом“ и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю. Но, помилуйте, мне что ж теперь за это оправдываться надо?» — рассказал он в интервью «Коммерсанту».

При этом руководитель некоммерческого фонда сообщил, что, кроме благотворительной деятельности имеет собственный бизнес — в том числе он владеет упомянутой в расследовании компанией Fattoria Della Aiola, которая производит кьянти в Тоскане. «Это моя собственная сугубо частная инвестиция, которая к деятельности фондов не имеет вообще никакого отношения. Давайте проясним раз и навсегда: фонды, которыми я руковожу как управляющий, никаких иностранных активов вообще не имеют и никогда не имели. А вот мой бизнес как частного лица, предпринимателя, вы можете найти и в Италии, и даже за пределами Европы», — поделился он.

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об «огромной, многоуровневой коррупционной схеме» премьер-министра Дмитрия Медведева. В материале рассказывается об особняках, яхтах, квартирах, агрокомплексах и винодельнях в России и за рубежом.

Ранее на Навального подал в суд миллиардер Алишер Усманов, упоминавшийся в расследовании в связке с Елисеевым. Навальный обвинил его в том, что фонд «Соцгоспроект», также связанный с однокурсником Медведева, получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. Однако Усманов рассказал, что передал особняк на Рублевке в обмен на принадлежавшую фонду Елисеева землю рядом с другим своим участком.