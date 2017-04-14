«Новая газета» сообщила о возможной хакерской атаке на свой сайт, предположительно, связанной с материалом о преследовании гомосексуалов в Чечне. Об этом говорится на официальной странице издания в Facebook.

Ранее издание опубликовало официальное заявление в связи с открытыми угрозами, прозвучавшими в адрес редакции от чеченцев. «После публикации о пытках жителей Чечни у нас есть серьезные опасения за безопасность наших сотрудников», — говорится в нем.

Журналисты рассказывали о собрании, прошедшем накануне в центральной мечети Грозного. На нем была принята резолюция, в которой говорится о нанесении «оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев» и их вере. «Обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — сообщалось в документе. В обращении «Новой газеты» говорится: редакции очевидно, что «резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами». Поэтому она призвала российские власти «сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности».

После публикации заявления доступ ко всему сайту «Новой газеты» прекратился. Техподдержка сообщает о возможной DDoS-атаке, сейчас ведутся проверки.