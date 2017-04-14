Полиция составила на политика Вячеслава Мальцева административный протокол о неповиновении органам на акции 26 марта в Москве. Об этом рассказал «Интерфаксу» адвокат оппозиционера Сергей Бадамшин.

Утром 14 апреля Тверской суд Москвы рассмотрит протокол — Мальцеву грозит до 15 суток ареста.

Бадамшин не уточнил, был ли протокол составлен только 13 апреля, когда Мальцева после содержания в Саратове доставили в Москву. Также не объяснено, почему по делу по уголовной статье о нападении на полицейского в саратовской квартире политика проводили обыск.

Утром в четверг, 13 апреля, Вячеслава Мальцева задержали в собственной квартире в Саратове. После ареста у оппозиционера случился сердечный приступ и он не мог говорить. Тем не менее, его доставили в Москву и допросили в ОВД.