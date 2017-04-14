Федеральная служба безопасности подсчитала, что на хранение данных по «закону Яровой» операторы связи и интернет-провайдеры должны будут единовременно потратить 4,5 триллиона рублей. Об этом говорится на федеральном портале нормативных актов.

При этом три триллиона рублей потребуется только на закупку оборудования, а остальные средства — на создание инфраструктуры для его установки.

Как отмечает «РБК», выручка от оказания услуг по всем видам связи в России в 2016 году составила 1,7 триллиона рублей — почти в три раза меньше суммы, представленной ФСБ. «Не очень понятно, где взять такие средства [на реализацию закона] физически», — добавил источник издания в одном из операторов связи.

Пакет антитеррористических законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывает операторов связи и провайдеров с 2018 года в течение полугода хранить все данные пользователей.