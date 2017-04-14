Союз транспортников России обратился в министерство транспорта с предложением ограничить продажу билетов на поезда дальнего следования лицам, ранее привлеченным к административной ответственности за курение в поездах. Об этом сообщает информагентство RNS.

В Минтрансе подтвердили получение такого обращения, но отметили, что «окончательных решений пока не принято». В ведомстве уточнили, что «в настоящее время оно прорабатывается совместно с причастными структурами».

Ранее сообщалось, что в 2017 году Федеральная пассажирская компания планирует обратиться в Минтранс и предложить отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования. Тогда отмечалось, что сведения о курильщике-нарушителе будут храниться в базе данных перевозчика.