Государственная программа «Жилье для российской семьи» реализована на 3,3 % от первоначально запланированного объема. Об этом сообщается на официальном сайте Счетной палаты России.

Такой вывод эксперты ведомства сделали по результатам проверки, которая прошла в 70 регионах страны. По их словам, сроки и цели программы не выполняются.

Ранее предполагалось, что по программе «Жилье для российской семьи» до конца 2017 года построят и введут в эксплуатацию не менее 25 миллионов квадратных метров квартир экономкласса.

Программа «Жилье для российской семьи» — часть госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», которую правительство утвердило в 2014 году.