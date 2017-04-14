Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выступил с заявлением относительно угроз, поступивших из Чечни в адрес редакции «Новой газеты». В нем он сравнил чеченцев с боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ.

Генеральная прокуратора и Юрий Чайка, следственный комитет и Александр Бастрыкин, ФСБ и Александр Бортников, Росгвардия и Виктор Золотов, МВД и Владимир Колокольцев — вы ждете чего? Пока ваши центры „Э“ гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России. Или она уже настолько выросла, что вы опасаетесь даже приступить к расследованию? Или доморощенный ИГИЛ настолько сильнее вас, а вам остается лишь продолжать беспомощно наблюдать, как они грозят и убивают? алексей венедиктов, главный редактор «Эха Москвы»

В заявлении отмечается, что коллектив радиостанции солидарен с «Новой газетой» и поддерживает их в опасной работе.

1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести», в котором рассказала о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни, имевших нетрадиционную сексуальную ориентацию. Спустя три дня в Грозном состоялось экстренное собрание религиозных и светских лидеров Чечни, где публично обвиняли коллектив «Новой газеты» в клевете и называли «врагами нашей веры и нашей родины». После этого редакция неоднократно жаловалась на угрозы и перебои со связью, а доступ к сайту даже был временно перекрыт.

В Кремле осудили угрозы в адрес журналистов и призвали чеченские власти использовать «предусмотренные законом методы оспаривания тех или иных материалов». Он добавил, что в администрации президента следят за поступающими из СМИ сообщениями о происходящем в Кремле, но «не могут воспринимать их как проверенную информацию».