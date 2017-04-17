Телеведущая Ксения Собчак записала новое обращение к президенту Владимиру Путину, заявив, что теперь намерена делать это регулярно, в надежде на то, что однажды будет услышана. В эфире телеканала «Дождь» она рассказала, что во многих вузах страны происходят увольнения и даже аресты преподавателей-оппозиционеров.

«Знаете ли вы, что московские следователи вызывают для бесед директоров тех школ, ученики которых вышли на Тверскую 26 марта? Знаете ли, что преподавателя Сибирского федерального университета Михаила Константинова уволили после того, как он показал детям фильм Алексея Навального? Знаете ли, что в московском СИЗО сидит преподаватель Высшей школы экономики Дмитрий Богатов, якобы собиравший подростков на несанкционированный митинг? Знаете ли, что после того, как из МГИМО, моего родного университета, уволили профессора Андрея Зубова, все остальные, испугавшись, не позволяют себе вообще никакой критики российской внешней политики?» — спрашивала телеведущая.

Она отметила, что школы и университеты были созданы, в том числе, для того, чтобы научить новые поколения думать, сомневаться и высказывать разные точки зрения в открытых дискуссиях. Однако происходящее, по ее словам, «приведет к ужасной катастрофе, как приводит всегда, когда люди боятся». «Старательные исполнители доведут пропаганду в школах и университетах до абсурда, после которого детей начнут переводить на домашнее образование», — полагает Собчак.

Она попросила президента лично поспособствовать прекращению увольнений и задержаний. «Если вы лично не дадите понять, что это неприемлемо, что гонения инакомыслящих преподавателей и студентов преступны, то страх сожрет образование. А дети все равно будут выходить протестовать и не будут верить своим учителям. Еще раз посмотрите на историю: лучший университет — это всегда рассадник несогласных. И это — прекрасно. Студенты — это всегда левый дискурс, и это нормально. Как говорил Черчилль — и фраза эта несомненно вам понравится, — кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а у того, кто в зрелости не стал консерватором, нет мозгов», — закончила она.

Первое видеообращение к президенту Собчак записала 10 апреля. В нем она обвинила Путина и спецслужбы в недостаточном внимании к террористической угрозе. По мнению телеведущей, взрыв в петербургском метро 3 апреля стал следствием того, что правоохранительная система России проводила политические репрессии вместо того чтобы предупреждать террористические угрозы.