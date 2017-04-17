Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей». Документ предлагает ввести административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, передают «Известия».

Документ появился после серии громких скандалов, когда активисты требовали закрыть выставки, запретить театральные постановки и не допустить в прокат фильмы. В концепции законопроекта, которая до конца весны будет направлена в Госдуму, говорится, что меры за оскорбление религиозных чувств верующих необходимы, но недостаточны.

Документ предлагает выделять на территории России социальные пространства с особым статусом — «специально предназначенные для осуществления деятельности, неразрывно связанной с напряженными нравственными и эмоциональными переживаниями, с высокозначимыми нравственными ценностями».

На входе в такое пространство, а проще говоря — в музей, театр или выставочный зал — их хозяева могут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Их нарушение, согласно концепции закона, фактически приравнивается к нарушению законодательства.

«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех. Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, — ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил. Исполняют Реквием Верди. Люди глубоко переживают. В этот момент звучит мелодия мобильного телефона „Мурка“. Сотни людей психологически травмированы, а некоторые, особо чувствительные, которые привыкли, что филармония — это святыня, начинают нервничать, у них чуть ли не инфаркт», — считает председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.