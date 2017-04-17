Департамент культуры и «Москино» представят киноверсии спектаклей, поставленных в Национальном театре в Лондоне и Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

В четверг, 20 апреля, серию показов откроет киноверсия спектакля «Гедда Габлер» по пьесе Генрика Ибсена. Также покажут оперу Моцарта «Идоменей» о возвращении домой критского царя после окончания Троянской войны и пьесу «Амадей» об отношениях Моцарта и Сальери — визитную карточку Национального театра в Лондоне. Все киноверсии представят на английском и итальянском языках с русскими субтитрами.

Кроме того, покажут киноверсии спектаклей, идущих на сцене Малого и Большого драматических театров в Санкт-Петербурге, — постановок «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана и «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского.

Сеансы пройдут с 20 до 30 апреля в кинотеатре «Звезда» на Земляном Валу. Подробнее с расписанием показов можно ознакомиться на сайте «Москино».