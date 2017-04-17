ВЦИОМ опросил россиян, подсчитав, сколько из них считают возможным военное столкновение между Россией и США. Результаты исследования приводит РИА «Новости».

30 % Россиян думают, что война между Россией и Америкой

возможна

При этом 16 % опрошенных считают столкновение держав абсолютно невероятным, 47 % — маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14 % полагают, что она уже идет.

Президент США Дональд Трамп, согласно опросу, также теряет доверие россиян. Каждый третий респондент не доверяет республиканцу, а каждый пятый успел разочароваться в нем. О том, что после избрания Трампа отношения России и США стали крепче, сказали 20 % опрошенных. В обратном уверены 17 % респондентов.