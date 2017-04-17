Сколько россиян считают возможной войну между Россией и США
ВЦИОМ опросил россиян, подсчитав, сколько из них считают возможным военное столкновение между Россией и США. Результаты исследования приводит РИА «Новости».
30 %
Россиян думают, что война между Россией и Америкой
возможна
При этом 16 % опрошенных считают столкновение держав абсолютно невероятным, 47 % — маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14 % полагают, что она уже идет.
Президент США Дональд Трамп, согласно опросу, также теряет доверие россиян. Каждый третий респондент не доверяет республиканцу, а каждый пятый успел разочароваться в нем. О том, что после избрания Трампа отношения России и США стали крепче, сказали 20 % опрошенных. В обратном уверены 17 % респондентов.
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