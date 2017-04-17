В ночь с 16 на 17 апреля на Садовом кольце в Москве начался ремонт дорог по программе «Моя улица». Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Работы затронут восточную сторону кольца — от Смоленской площади до Долгоруковской улицы, за исключением Смоленского бульвара, Крымского Вала и Калужского тоннеля. На этих улицах мероприятия по благоустройству начнутся позже.

Движение на этих участках перекрываться не будет. Для проезда транспорта оставят свободными от двух до шести полос, а также мосты и эстакады.

В ходе реконструкции Садовое кольцо освободят от воздушных проводов. Вместо них проложат кабельную канализацию. Также здесь расширят тротуары, высадят кустарники и деревья, установят лавочки и энергосберегающие фонари и отреставрируют фасады домов.

Ранее работы по программе «Моя улица» уже начались на Бульварном и Кремлевском кольцах, Якиманской и Краснопресненской набережных и еще в нескольких районах столицы. В 2017 году мероприятия по благоустройству затронут почти 90 улиц.