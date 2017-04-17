Росстандарт предложил отказаться от системы, когда за поверку счетчиков воды в домах отвечают сами жильцы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова.

Абрамов отметил, что поверкой должны заниматься управляющие компании. По его словам, до конца 2017 года необходимо принять нормативные акты, которые закрепят новый механизм поверки счетчиков, и подготовить согласованные предложения по совершенствованию регуляторной среды в единстве измерений.

Он подчеркнул, что такая мера — «это закрепление прозрачного механизма разработки, экспертного обсуждения, утверждения и пересмотра государственных поверочных схем».