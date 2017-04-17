Следственный комитет начал проверку информации об угрозах журналистам «Новой газеты» в связи с публикацией статьи о преследованиях геев в Чечне республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Информация представителей „Новой газеты“ об угрозах в их адрес в связи с опубликованием материала проверяется следственными органами СК в установленном законом порядке», — сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что сейчас в следственные органы СК по Чечне «обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало».

При этом власти Чечни заявили, что готовы встретится с журналистами, если они извинятся. «Пусть принесут извинения не властям, не мне лично, а чеченскому народу. Потом, если они хотят, мы готовы встретиться и обсудить дальнейшее взаимодействие. У нас нет конфликта с журналистами, если они не согласны с нашей линией, это их право, мы не против их работы», — заявил министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Ранее «Новая газета» опубликовала заявление редакции о призывах к расправе над журналистами, которые прозвучали, как считают в издании, во время собрания исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни 3 апреля. Позднее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев предупредил, что авторов статей о преследовании геев в Чечне настигнет «возмездие Аллаха».