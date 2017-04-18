В среду, 19 апреля, главы управ районов проведут традиционные встречи с местными жителями. На этот раз их посвятят программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

Встречи пройдут в формате открытого диалога. Москвичи смогут обсудить с представителями власти принципы формирования предварительного перечня домов и другие вопросы, связанные с программой. В частности, горожане смогут узнать о планах в отношении конкретных домов и кварталов, условиях предоставления новых квартир и о строительстве домов и всей необходимой инфраструктуры в кварталах реновации.

Начало мероприятий запланировано на 19:00. Предварительная регистрация не требуется. Адреса управ можно найти на сайте мэрии.

В 1999 году в России стартовала программа по сносу пятиэтажек. По этой программе осталось снести 67 домов. В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.