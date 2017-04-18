Запуск сервиса «Списанные книги», с помощью которого можно будет искать и бесплатно забирать книги, подлежащие списанию, состоится 6 июня. Об этом со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского сообщает информагентство «Москва».

«Запуск портала „Списанные книги“ планируется 6 июня — ко дню рождения писателя Александра Пушкина. В данный момент на портал уже загружено 250 тысяч книг, которые будут розданы москвичам», — заявил Кибовский.

Понравившуюся книгу можно будет забронировать и получить в библиотеке. Бронь действует три дня. Поиск будет работать по автору, названию, библиотеке и отрасли знания. При этом книги запретят брать большими партиями. Читателям предоставят доступ к художественной, учебной и научной литературе.

Невостребованными считаются книги не старше 1970 года выпуска, которые не заказывали более пяти лет. Согласно нормативам, такие издания подлежат уничтожению.