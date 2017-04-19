Лидеры четырех думских фракций разработали законопроект о лишении гражданства осужденных по «террористическим» и «экстремистским» статьям. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Документ предлагает лишать гражданства только тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения. При этом, поскольку в Конституции России запрещено лишать людей гражданства, в нем использована формулировка «отменять решение о приеме». То есть, если человек получил гражданство на основании ложных документов — например, утверждал, что прожил в России положенный срок, а сам находился в другой стране, — власти могут через суд отменить решение о выдаче ему гражданства.

Теперь основанием для отмены решения о выдаче гражданства будет не только подача ложных сведений, но и осуждение по ряду статей Уголовного кодекса. Отменить гражданство могут как за совершение, содействие или призывы к террористическому акту, так и за нападение на политика или полицейского, а также за организацию, финансирование или участие в экстремистской деятельности. Полный список уголовных статей из этого законопроекта можно посмотреть здесь.

Ранее с предложением лишать гражданства террористов выступил президент Владимир Путин.