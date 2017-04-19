Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» направила президенту обращение с просьбой проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на неурегулированный конфликт интересов. Об этом указано на сайте компании.

Организация увидела признаки конфликта интересов в том, что Медведев бывает в усадьбе «Мансурово», принадлежащей компании под руководством его однокурсника и друга Ильи Елисеева. Елисеев одновременно входит в правление «Газпромбанка», который получает деньги от правительства. По информации «Трансперенси», Медведев, вопреки требованиям законодательства, не сообщил о конфликте интересов.

«В случае, если этого не было сделано, мы просим Владимира Путина привлечь Дмитрия Медведева к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает отстранение от занимаемой должности с формулировкой „за утрату доверия“», — заявили в организации.

Также организация со ссылкой на официальные документы пишет, что правительство в 2014 году купило за счет средств Фонда национального состояния привилегированные акции «Газпромбанка» на сумму 39,95 миллиарда рублей, а в 2015-м разместило там депозит на сумму 38,5 миллиарда рублей. Все это, подчеркивает «Трансперенси», является финансовой помощью банку со стороны правительства.

По мнению экспертов организации, пользование связанным с Елисеевым имуществом могло сформировать у Медведева «личную заинтересованность» и «повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей» по распределению помощи в банковской сфере. Елисеев также имел личную заинтересованность в получении помощи от правительства, решение о которой принимал Медведев, считают в антикоррупционном центре.

2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией под руководством оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование об «огромной, многоуровневой коррупционной схеме» премьер-министра Дмитрия Медведева. В материале рассказывается об особняках, яхтах, квартирах, агрокомплексах и винодельнях в России и за рубежом.

Илья Елисеев заявлял, что намерен подать в суд на Навального. Он сказал, что у него нет никаких рабочих отношений с премьером, однако подтвердил, что сам, являясь главой некоммерческого фонда, владеет бизнесом, в том числе, винодельней, показанной в фильме ФБК.