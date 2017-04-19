Активисты проекта GayRussia подали в суд иск против «Новой газеты» из-за материалов о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Об этом написал на Facebook основатель проекта Николай Алексеев.

Он пояснил, что требует опровергнуть сделанные в материалах издания утверждения о том, что к преследованию геев привела попытка GayRussia провести массовые акции в Чечне. Организация будет добиваться миллиона рублей компенсации за причиненный моральный вред, чтобы затем передать деньги на благотворительность.

Более того, Алексеев написал, что намерен обратиться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье о клевете.

Шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин после появления сообщений об иске также написал в Facebook, что сторонники Алексеева «ради собственного пиара и мелочевки от ЕСПЧ подавали заявления о проведении парадов, после чего и начались репрессии». Само издание пока официально не прокомментировало претензии GayRussia.

1 апреля «Новая газета» опубликовала расследование «Убийство чести», в котором рассказала о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни, имевших нетрадиционную сексуальную ориентацию.