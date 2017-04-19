Глава комиссии по образованию, культуре и науке законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник выступил с просьбой проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора, который входил в музейный комплекс «Исаакиевский собор». к генеральному прокурору Юрию Чайке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», передача недвижимости, «принадлежащей на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям или учреждениям, осуществляется после прекращения уполномоченным органом их прав на эти объекты».

Тогда как прекращение прав музейных объектов регламентируется федеральным законом «О музейном фонде и музеях в РФ». Резник отмечает, что власти проигнорировали требования этого закона и что теперь вопросом передачи музея должны заняться Госдума и Конституционный суд.

Отмечается, что до официальной проверки нужно приостановить передачу музейных объектов Исаакия РПЦ.

В Комитете имущественных отношений рассказали, что при передаче Сампсониевского собора они руководствовались нормами Гражданского кодекса. и что процедуру передачи Исаакиевского собора пока не запустили, поскольку официальная заявка РПЦ в комитет не поступила.