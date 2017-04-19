С 23 апреля по 15 мая Мавзолей Ленина закроют для посещения из-за подготовки и проведения в Кремле и на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

18 апреля мавзолей открыли для посещения после двухмесячных плановых профилактических работ, связанных с обеспечением сохранности забальзамированного тела Владимира Ленина. Обычно его можно посетить каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

Федеральная служба охраны России уточняет, что 9 Мая также будет закрыт для посещения весь московский Кремль. Это связано с проведением в Кремле и на Красной площади праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.