Активисты московского отделения партии «Яблоко» проведут серию одиночных пикетов у Госдумы, протестуя против законопроекта о реновации жилья в Москве. Об этом The Village рассказали в пресс-службе партии.

«Приглашаю поддержать пикеты. Стоять в пяти метрах от одиночного пикетчика — не является нарушением. Чем больше придет людей, тем больше шансов на снижение токсичности вносимых поправок», — заявил лидер отделения Сергей Митрохин, который также примет участия.

Участники акции будут держать плакаты «Сносные поправки — убийство Москвы», «Реновация — это насилие, бесправие, беззаконие». Начало пикетов — в 09:30.

Пикеты проводятся именно завтра, так как на 20 апреля назначено рассмотрение законопроекта в первом чтении.

В 1999 году в России стартовала программа по сносу пятиэтажек. По этой программе осталось снести 67 домов. В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.